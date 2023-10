Rugby femminile | l’Italia cerca la rivincita col Giappone all’esordio in Sudafrica nel WXV 2

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La Nazionale italiana di, a meno di due settimane dalla sconfitta interna per 24-25 subita nel Test Match di Parma contro ilavrà l’opportunità di prendersi l’immediatain occasione dell’incontro d’esordio della prima edizione della seconda divisione del WorldWomen’s XV. La nuova sfida contro le nipponiche, in programma al Danie Craven Stadium di Stellenbosch domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 14.00 italiane, offre alle azzurre la possibilità di recuperare punti in termini di ranking, dopo la battuta d’arresto subita con un XV molto giovane, nell’ottica di un ringiovanimento della rosa. Proprio per questo motivo la formazione che scenderà in campo per l’occasione avrà maggior esperienza, pur non disdegnando innesti giovani per dare brio all’azione azzurra: ...