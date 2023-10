Rovigo | tragico scontro | perde la vita un centauro

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Ancora sangue sulle strade. Ancora dolore che improvvisamente colpisce famiglie, comunità intere. Un impatto violentissimo fra un’auto e un grosso scooter che è stato fatale al motociclista. Un 66enne di Ferrara è stato sbalzato di sella ed è caduto sull’asfalto senza riprendere conoscenza. Vani i disperati tentativi del medico e del personale del 118 accorsi sul posto, che a lungo hanno tentato di rianimare il ferito prima di arrendersi all’evidenza della tragedia ormai compiuta. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 10.30 di oggi 12 ottobre, sulla Statale 16, all’altezza dell’incrocio con via Marconi, la strada che porta verso il centro di Canaro, in provincia di. Immediato l’intervento anche dei vigili del fuoco per i supporto operativo e dei carabinieri delle Stazioni di Canaro e Occhiobello per rilievi e ...