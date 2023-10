Ronaldo non può entrare in Iran o rischia 100 frustate! Il clamoroso motivo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Cristianonon può piùin, pena il rischio di ricevere 100 frustate: ilche c’è dietro Secondo il TgLa7, Cristanonon può piùindi ricevere 100 frustate. Il? CR7 ha avuto modo di incontrare la nota artista locale Fatemeh, che ha l’85% del corpo paralizzato ed è conosciuta per le sue pitture con i piedi. Dopo un ritratto dell’attaccante donatogli dalla stessa, Cristiano ha pensato di salutarla affettuosamente con un bacio e un abbraccio e ora ciò potrebbe essere interpretato come adulterio commesso con una persona non sposata.

Commenta per primo Cristianorischia di finire nei guai per aver abbracciato e baciato affettuosamente una donna disabile : il fuoriclasse portoghese, riporta TgLa7,può più mettere piede in Iran perché rischia una ...

Frankie Dettori: «La mia vita spericolata sui cavalli. Non finirò come Ronaldo, mi ritiro» Corriere della Sera

Cristiano Ronaldo rischia di essere frustato in Iran: il motivo Fantacalcio ®

Cristiano Ronaldo, famossismo calciatore porteghese dell' Al-Nassr, potrebbe essere incorso in una grave sanzione. Durante la sua recente visita in Iran, il campione ha abbracciato e ...Cristiano Ronaldo, in trasferta a Teheran con l’Al-Nassr ha incontrato l’artista Fatemeh Nasrabadi salutandola con calore: per l’Iran è adulterio da punire a frustate ...