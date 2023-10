Ronaldo di nuovo bianconero | risposta immediata

(Di giovedì 12 ottobre 2023)potrebbe tornare clamorosamente a giocare in Europa, dopo il passaggio all’Al Nassr. Una maglia bianconera sarebbe pronta per il portoghese Che ne direste di un ritorno di Cristiano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Giocava con Cristianoe Rooney, ma due anni dopo l'incantesimo si era già rotto: Manchester ... Breve passo indietro: a cavallo delmillennio, Francesco Coco è colui che in molti pensano ...

“CR7 ForeverZone”, Ronaldo e Binance presentano la nuova collezione Nft La Gazzetta dello Sport

Ronaldo di nuovo in tribunale dopo l'accusa di stupro: i dettagli Corriere dello Sport

Ronaldo potrebbe tornare clamorosamente a giocare in Europa, dopo il passaggio all'Al Nassr, e una maglia bianconera sarebbe pronta per lui ...Cristiano Ronaldo, famossismo calciatore porteghese dell' Al-Nassr, potrebbe essere incorso in una grave sanzione. Durante la sua recente visita in Iran, il campione ha abbracciato e ...