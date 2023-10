Nella didascalia del post di Instagram aveva scritto: "è in Iran! Dio, ti chiedo per favore di realizzare il mio desiderio. Vederee mostrargli il mio quadro . Per favore, Dio, fai in ...

Ronaldo abbraccia un'artista disabile in Iran, ma rischia 100 frustate. Perché può essere incriminato TGLA7

Portogallo, un invasore abbraccia Ronaldo: la reazione di CR7 Corriere dello Sport

Il campione portoghese dell' Al-Nassr, ignaro delle differenze culturali, rischia 100 frustate perchè, durante la sua visita in Iran, ha abbracciato e baciato un'artista iraniana disabile. Per questo ...La coppia ha posato per qualche scatto da condividere sui social, abbracciati romanticamente e con gli occhi negli occhi. La sintonia tra Ronaldo e Celina Locks è evidente, almeno per quanto riguarda ...