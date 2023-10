Romina Carrisi | qual é il suo titolo di studio?

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è tra i personaggi televisivi più apprezzati del piccolo schermo. La figlia di Al Bano ePower si vocifera che adesso sia addirittura incinta del primo figlio. Ma la sua vita, oltre che dal lato sentimentale, incuriosisce del tutto i suoi followers. Sapeteè il suodi? Ultima di quattro figli,ha sempre ricevuto il sostegno da parte dei suoi fratelli e dal resto della sua famiglia in tutte le sue scelte di vita. Oggi la showgirl è molto apprezzata sul piccolo schermo, ma sono in molti a porsiche domanda in più sul resto della sua vita, soprattutto prima del successo. In molti, per esempio, ancora non conosconoe sia il suodi ...