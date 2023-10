Romina Carrisi Power presto mamma | la rivelazione in tv

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 12 ottobre 2023)sarà: la figlia di Al Bano eha raccontato di stare aspettando un maschietto durante la sua ospitata a Verissimo, lunedì 9 ottobre 2023. “Sono incinta di cinque mesi e mezzo – ha raccontato a Silvia Toffanin – Mi sono reclusa questa estate con, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo. Dovrebbe nascere il 14 gennaio”. Poi,ha raccontato come lo ha scoperto, mentre si trovava in Croazia con la sorella Cristel per girare 4 volte 20, evento organizzato per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. Che sarà nonno per la quarta volta. “Io avevo sempre sonno, ero sempre stanca. Poi mi sono ...