Roma | Rui Patricio in tribunale per una piscina abusiva

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il portiere dellaRuista vivendo un contenzioso a Leiria, dove ha casa in Portogallo: secondo quanto riporta Il Corriere dello...

Commenta per primo Il portiere dellaPatricio sta vivendo un contenzioso a Leiria, dove ha casa in Portogallo: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , avrebbe denunciato il suo vicino, un medico, per aver costruito ...

Roma, Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Rui Patricio finisce in tribunale: ecco cos'è successo La Lazio Siamo Noi

Buone notizie per Rui Patricio: il Comune di Leiria ha emesso una sentenza con l'ordine di demolire la piscina al centro di un contenzioso legale tra il portiere della Roma e un vicino di casa. Nei ...Dopo più di 6 ore Aurelio De Laurentiis ha lasciato il Konami Training Centerd di Castel Volturno. Terminato il confronto tra il presidente del Napoli, Rudi Garcia, il capo scountig Maurizio MIcheli, ...