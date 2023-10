Roma | Mourinho lavora con i Primavera | assenti gli infortunati

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Prosegue la settimana particolare dellae Josèè costretto ad allenare i giallorossi senza 14 giocatori, impegnati con le nazionali, e senza gliSMalling, Llorente, Renato Sanches, Pellegrini e Dybala, che anche oggi non hanno preso parte all’allenamento. Una seduta, quella guidata dallo Special One, decisamente insolita con tantipromossi in prima squadra per fare numero e, perché no, per cercare qualche nuovo innesto. Dopo la seduta odierna il portoghese ha concesso tre giorni di relax alla squadra con la ripresa fissata per lunedì mattina quando si inizierà a fare ancora di più sul serio, in vista dell’impegno contro il Monza di domenica 22 all’Olimpico, nel quale spera di recuperare almeno uno dei due difensori centralie Dybala, vero ago della ...