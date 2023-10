Roma Metropolitane | Gualtieri salvato dal governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023)festeggia, i 5 Stelle lo attaccano. Il destino diera in mano al, che ha deciso di salvare la società con una norma proposta dall’esecutivo e approvata in Parlamento.era in liquidazione da oltre tre anni, con perdite importanti e i lavoratori che protestavano contro il rischio di non ricevere più gli stipendi. Il destino diera in mano al, che ha deciso di salvare la società con una norma approvata in Parlamento I timori erano legati anche al completamento di alcuni lavori, come quelli della Metro C. La norma per il salvataggio a cui il Parlamento ha dato il via libera permette alla società di agire economicamente al 9% del totale “dell’opera ...