Roma | inaugurato a Palazzo San Felice il cantiere della nuova Biblioteca di Archeologia e Storia dell' Arte

"E' un momento importante per il Quirinale, credo anche per la città di", aggiunge. "E' un percorso iniziato a dicembre del 2017 per realizzare questo ampio intervento e per donare aun ...

Roma, inaugurato a Palazzo San Felice il cantiere della nuova ... Ministero della cultura

Roma, inaugurato cantiere Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte Tiscali Notizie

Il trasferimento a Palazzo San Felice della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma "consentirà di rendere la biblioteca ..."Quanto avviene oggi si inquadra in un percorso iniziato nel 2017 per realizzare questo ampio intervento di rigenerazione urbana, per ...