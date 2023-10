Roma | il piano di Pinto per Bove | prove di rinnovo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Edoardosi sta guadagnando la fiducia di Mourinho e della società.(in questi giorni in Portogallo) è pronto a rinnovargli...

Commenta per primo Edoardo Bove si sta guadagnando la fiducia di Mourinho e della società. Pinto (in questi giorni in Portogallo) è pronto a rinnovargli il contratto , facendolo lievitare oltre il ...

Roma, emergenza difesa: piano di recupero per Smalling e si guarda a gennaio. Tutti i nomi La Gazzetta dello Sport

Roma, è pronto il piano part-time per Renato Sanches ForzaRoma.info

Con il rispettoso sguardo al passato e una doverosa proiezione verso il futuro, si è celebrata a Roma l’apertura del nuovo anno accademico ... e continuano a svolgere un ruolo di primissimo piano, a ...Frascati (attualità) - tutte le professionalità che ogni giorno si adoperano per prevenire e combattere un fenomeno così insidioso ilmamilio.it Oggi è stata ...