Rocket Sharing Company | la controllata Stantup sigla un accordo triennale con Fastweb per l’outsourcing della nuova linea di business dedicata alla vendita di energia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Milano, 12 ottobre2023 –S.p.A., startup quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma diin blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali l’, comunica che in data odierna laService S.r.l. (di seguito “”) ha sottoscritto unper l’affidamento in outsourcing del servizio di gestione end to end dei clientidididi...