Rock Contest 2023 a Firenze | con 30 artisti selezionati da tutta Italia

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendentena, ma anche le direzioniche di alcuni dei più importanti festival presenti inla penisola

Le circa seicento iscrizioni ogni anno dimostrano che ildi Controradio gode ancora di ottima salute, complice l'aver messo in luce artisti che oggi sono parte fondamentale dell'avanguardia che rinnova ilitaliano. Un nome su tutti: Emma ...

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendente italiana, ma anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta ...Dal 17 ottobre al 25 novembre, la manifestazione di Controradio cerca talenti che promuovano l’innovazione del rock indipendente italiano. E ci riesce. Quest’anno l’ospite speciale è Bugo, in giuria e ...