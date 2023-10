Roberto Sergio | CEO della RAI | novità in programma e prospettive future

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella recente intervista in occasione dell’evento Ceo for Life al CEORai,, si toccano una serie di argomenti salienti riguardanti sia le decisioni atte allazione dell’emittente sia l’interazione con la politica e la gestione del personale televisivo, così come le proiezioni a lungo termine dell’azienda.zione RAI: il ritorno di Fiorello e Giletti, la conferma di Pino Insegno e Salvo Sottile Una serie di significativecaratterizzerà il panorama televisivo RAI nel prossimo futuro. L’amministratore delegatoha anticipato alcuni cambiamenti e confermezione: tra ritorni attesi, smentite e nuove proposte. “Il mercante in fiera”, condotto da Pino ...