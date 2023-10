Processo, lo scrittore definì Meloni 'bastarda': i pm chiedono una multa da 10 mila La Procura di Roma ha chiesto una pena pecuniaria di 10 mila euro per lo scrittoreper diffamazione ai danni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando l'autore di Gomorra, nel corso di una trasmissione ...

Roberto Saviano condannato per aver diffamato Giorgia Meloni: 1000 euro di pena pecuniaria Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROME, OCT 12 - A Rome court on Thursday fined anti-mafia writer Roberto Saviano 1,000 euros for calling Premier Giorgia Meloni a "bastard" over migrant issues on a television talk show in ...Roberto Saviano è stato condannato a Roma alla pena pecuniaria di 1000 euro per avere diffamato la premier Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando Saviano definì la ...