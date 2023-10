Road Dogg | “Mi pento per non aver utilizzato Rusev al meglio”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel corso della sua carriera, Miro (noto comein WWE), è stato vittima di scelte di booking non proprio edificanti: molto spesso, il wrestler di origine bulgara stato oggetto di feroci discussioni tra i fan che criticavano la WWE (e ora si trovano a fare lo stesso con l’AEW) per lo scarso impiego che si faceva di lui. Certo, l’atleta ha goduto anche di grandi periodi di popolarità: in particolare, ricordiamo la gimmick del “Day”, grazie alla qualevinse nuovamente lo United States Championship. Il commento di, storico wrestler e producer della WWE ha ammesso di essersi pentito di nonsaputo gestire al. Nel corso del suo podcast, Oh You Didn’t ...