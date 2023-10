RISULTATI | GCW “The Wrld On GCW 2023” 12 10 2023

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Idello Show andato in scena Giovedì a Tokyo: GCW TheOn GCWGiovedì 12 Ottobre – Tokyo (Japan) Six Man Tag Team MatchBUSSY (Allie Katch & Effy) & Maki Itoh battono Kikutaro, Kikutaro (Jimmy Lloyd) & Kikutaro (Abdullah Kobayashi) GCW Tag Team Title MatchLos Macizos (Ciclope & Miedo Extremo) battono Takashi Sasaki & Toru Sugiura (c) e diventano Nuovi Campioni!!! Four Way Death MatchJohn Wayne Murdoch batte Masashi Takeda, Toshiyuki Sakuda e Violento Jack El Hijo del Vikingo batte Gringo Loco GCW World Title MatchBlake Christian (c) batte Jordan Oliver e mantiene il Titolo Death MatchJun Kasai batte Joey Janela GCW Ultraviolent Title MatchRina Yamashita (c) batte Masha Slamovich e mantiene il Titolo

