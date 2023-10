Ringraziamo il sindaco Nardella Travolto dai fischi | il sindaco Pd umiliato in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Brutta sorpresa e momenti di gelo per Dario. Ildi Firenze ha partecipato in platea alla inaugurazione del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. La cerimonia, presentata sul palco da Carlo Conti (grande tifoso della Viola) arriva al momento dei ringraziamenti di rito alle autorità, e quando il dg del club Joe Barone cita, ilsi alza timidamente dalla poltroncina ricevendo in cambio una raffica die "buuu" di disapprovazione. Il sorriso dell'esponente di spicco del Pd si spegne subito, a fronte della contestazione a metà strada tra politica e tifo calcistico. E Conti, in evidente imbarazzo, invita i presenti a placare gli animi: "Stasera solo festa".a ...