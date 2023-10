Rifiuti | ministro Fratin | “Con impianti di Giugliano verso stop a multa europea”

(Di giovedì 12 ottobre 2023)allaper la crisi deiin Campania. E’ l’obiettivo fissato del Governo ed espresso aldell’Ambiente, Gilberto Pichetto. Durante il question time alla Camera, ildell’Ambiente ha riferito che, secondo lui, in Campania “sono state adottate, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... abuso d'ufficio e trasportoe tanti altri reati per cui era stato condannato. La Corte di ...governo ad una inchiesta costruita e ad un processo mediatico che vedeva in particolare nel...

Emergenza rifiuti in Campania: «L'infrazione Ue verso lo stop» ilmattino.it

Rifiuti, il Governo promuove la Campania: "Multa Ue verso lo stop" RaiNews

Una multa salatissima quella inflitta dalla Corte di Giustizia europea per l'incapacità della Campania di provvedere allo smaltimento dei rifiuti. Soldi che, stando a quanto dichiarato ieri alla ...In particolare, sono state messe a terra azioni mirate di pulizia, controllo e contrasto del fenomeno migratorio e abbandono di rifiuti, che in alcune vie della città, nonostante gli interventi ...