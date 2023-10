Richiamo di Fitch al Governo | si teme blitz agenzie di rating

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le proiezioni riviste nella NADEF delrappresentano “un significativo allentamento della politica fiscale rispetto agli obiettivi precedenti“. È quanto affermato das in un report sul tema, in un giudizio netto che ha messo in allarme gli investitori rispetto ai giudizi che potrebbero arrivare dalle revisioni dei giudizi da parte delle grandidinelle prossime settimane. La risposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, non si è fatta attendere: “Ledifanno il loro mestiere, le rispetto e quando leggeranno la legge di Bilancio capiranno che abbiamo fatto una legge di Bilancio dove l’unica cosa che abbiamo fatto in extra-deficit (a parte l’Ucraina, a parte le cose che non dipendono da noi) è ...