Richard Linklater e Ethan Hawke ancora insieme per un nuovo film

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il regista e il suo attore feticcio stanno preparando un, conche spera anche di realizzare unin lingua francese ricalcando lo stile della Nouvelle Vague.è al lavoro sul suo prossimo progetto, dopo aver presentato Hitman alla Mostra del Cinema di Venezia. A quanto pare tornerà a collaborare con. La rivelazione è avvenuta nel corso di una conversazione trae il regista Gregg Araki, in cui i due hanno discusso dei restauri in 4K dei classici "Nowhere" e "Doom Generation". Durante la conversazione, Arraki ha chiesto: "Tu estavate lavorando a quel vostro progetto la scorsa settimana, il vostro progetto segreto?". ...

In un'intervista per Interview magazine il regista Richard Linklater ha interrogato Gregg Araki sull'impatto dei suoi film, e in particolare gli ha chiesto se le sceneggiature di quelli che poi sono