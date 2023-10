Report infortuni Napoli | buone notizie per Garcia | “Recuperato totalmente”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il caos legato al possibile esonero, arrivanoper: un titolare può dirsidall’o Il campionato ha lasciato spazio alla sosta riservata agli impegni delle Nazionali. I giocatori delprestati alle rispettive rappresentative nazionali sono undici in totale. Nonostante l’assenza di gran parte dei titolari, gli azzurri continuano ad allenarsi agli ordini di, sui campi del Konami Training Center. In vista delle prossime sfide di campionato contro Verona, in trasferta, e Milan al Maradona, oltre all’impegno di Champions League contro l’Union Berlino, il tecnico azzurro spera di recuperare alcuni infortunati. Per sua fortuna, sono arrivatedal ...