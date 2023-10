Redditi e pensioni Manovra | Meloni svela gli obiettivi del governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Incassato l'ok del Parlamento alla Nadef, nella serata di ieri c'è stato un lungo vertice tra la premier Giorgiae la maggioranza in vista del passaggio in Consiglio dei ministri della legge di bilancio, atteso per lunedì prossimo. "L'attenzione ,nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica, sarà sumedio-bassi, famiglia e sanità", spiega la premierche invita la maggioranza a ridurre al minimo gli emendamenti. Ci sarà il taglio del cuneo fiscale. Smentite le ipotesi di sanatorie fiscali o edilizie. Lunedì in Cdm anche il Def e il dl fiscale che contiene anche la global minimum tax,la nuova imposta per le imprese multinazionali che operano in Italia