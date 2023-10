Real Madrid | rinnova Camavinga

Commenta per primo Karim Benzema ha lasciato ilper l' Al - Ittihad e in un'intervista ad As il Pallone d'Oro in carica racconta il passaggio in Arabia Saudita : 'Come musulmano, quando sei a La Mecca ti senti in pace, è un posto ...

Il Real Madrid piomba su Thiaw: 20 milioni per il Milan - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, dalla Spagna: Real Madrid su Thiaw. Pronti 20 milioni TUTTO mercato WEB

La sosta per le nazionali potrebbe portare buone notizie per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ha ritrovato il giovane turco Arda Guler che, dopo gli infortuni che lo hanno bloccato nella ...Morata punge il Real Madrid: «Arbitraggi diversi lì Tutto il mondo conosce la risposta». La frecciata dell’ex Juve Morata nel corso della conferenza stampa della Spagna ha lanciato una frecciata vers ...