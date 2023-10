Real Madrid | pronti due rinnovi a cinque stelle

Commenta per primo Camavinga e Valverde hanno allungato i propri contratti con ilfino al 2028. Lo riporta El Partidazo de COPE , trasmissione molto seguita in Spagna.

Il Real Madrid piomba su Thiaw: 20 milioni per il Milan - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, dalla Spagna: Real Madrid su Thiaw. Pronti 20 milioni TUTTO mercato WEB

«È difficile descrivere la sensazione che ho provato. In quel momento non ho realizzato cosa fosse accaduto. È qualcosa che avevo in mente da bambino e poi è ...L’ex portiere del Real Madrid Iker Casillas ha così parlato a margine del Festival dello Sport di Trento. REAL MADRID – «Nelle varie stagioni ci sono stati cambiamenti importanti, ma con giovani molto ...