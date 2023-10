Re Carlo ha stretto un nuovo accordo con il principe William e Kate

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Da poco reIII ha festeggiato la primissima tappa del suo regno: il primo anno da sovrano. Nei primi dodici mesi in cui ha regnato, ha dovuto rivoluzionare diversi aspetti della monarchia, tra cui quello spinoso che riguardava i membri senior della Famiglia Reale. Oltre ad aver fatto tagli al personale impiegato nelle residenze, infatti, ha ridotto il lavoro di alcuni famigliari meno vicini al trono. Tuttavia ha riposto molta fiducia nele nella moglieMiddleton. Ile lassa del Galles hanno ottenuto incarichi di importanza sempre crescente negli ultimi mesi. Reha assegnato loro nuovi incarichi e nuove responsabilità. La coppia – che un giorno erediterà il trono – ha accettato un’agenda fitta di impegni nell’ultimo ...

... del suo amore per quell'angolo di terra che in tanti ci teniamoma che non esisterebbe se ...Zaffanelli, Otello Nizzoli, Paolo Gabbi, Virginio Capelli e tanti altri. Il Presidente, il ...

Carlo e l'accordo con William e Kate sulle luci della ribalta: cosa ... Tendenzediviaggio

UYBA & ISTITUTO SAN CARLO, UN LEGAME SEMPRE PIÙ ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Daniele Liotti è il protagonista di una nuova serie di Canale 5, tra dramma privato e thriller ad alta tensione ...Alla scoperta dei luoghi della nuova serie televisiva con Daniele Liotti, in onda da mercoledì 11 ottobre 2023 su Canale 5 ...