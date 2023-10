RC Auto in aumento ma puoi risparmiare tanto con questi trucchi e questi 3 consigli

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Anche le assicurazioninon sono esenti dal caro prezzi legato all’inflazione. Come ridurre i costi? IperNon solo il carburante a cifre stellari, anche le assicurazioni per poter circolare con il proprio veicolo a due o quattro ruote hanno subito l’influenza del caro vita legato all’inflazione. Aumentando, in alcuni casi, di importi considerevoli e rendendo la vita di moltimobilisti e motociclisti, sotto il profilo finanziario, tutt’altro che facile. Assicurazione, iper(ilovetrading.it / fonte ansa)A tal proposito è stato stimato un incremento medio del premio pagato daglimobilisti per assicurare la propriache sfiore il 28% nell’arco di un anno ed un importo ‘medio’ ...