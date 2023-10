(Di giovedì 12 ottobre 2023) Rapina violenta in strada aper un uomo di 91 anni, Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato ma in gioventù campione di rilievo dell'atletica leggera. Una rapina cruenta tra i passanti, "ma ...

... si vede Matteuzzidell'orologio in pieno giorno in via Orti Oricellari, colpito con schiaffi e pugni senza pietà in strada, tra la gente che però non muove un dito per soccorrere il. ...

Rapinato 91enne a Firenze, 'preso a botte tra l'indifferenza' Agenzia ANSA

Foto: Rapinato 91enne a Firenze, 'preso a botte tra l'indifferenza' L'Arena

Un uomo di 91 anni, Gianpaolo Matteuzzi, viene avvicinato da un balordo sui 30 anni attirato dall'orologio d'oro che porta al polso, in via degli Orti Oricellari, nel centro… Leggi ...Rapina violenta in strada a Firenze per un uomo di 91 anni, Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato ma in gioventù campione di rilievo dell'atletica leggera. (ANSA) ...