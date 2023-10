Ranghieri Carambula-Partain Benesh stanotte in tv | orario e diretta streaming ottavi Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tutto pronto per, partita valevole per glidi finale deidi, in corso di svolgimento a(Messico). Gli azzurri Alexed Adrian, dopo aver battuto la Cina, vanno a caccia di una grande prestazione per proseguire l’avventura iridata. Dall’altra parte della rete c’è infatti la coppia statunitense composta da Milesed Andrew, testa di serie numero 3 del torneo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 3.00 della notte italiana tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre al ...