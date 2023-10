Raid israeliani su aeroporti di Damasco e Aleppo Gaza accerchiata | Israele pronta all' operazione via terra Incontro Blinken- Netanyahu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tel Aviv attacca la Siria.mirati nella notte sulla Striscia, situazione al collasso. Anp: "Quasi 1.400 morti, 6300 i feriti". Il presidenete Herzog: “Segni di torture sui corpi delle vittime di Hamas”. Il segretario maggiore dell'esercito israeliano: "non sarà più quella di prima"

Bisogna fermare quanto prima isu Gaza contro donne e bambini: lo ha detto il presidente siriano Bashar al Assad citato oggi dalla tv di Stato siriana.

Raid israeliani in Siria: colpite Damasco e Aleppo la Repubblica

Siria: raid Israele su aeroporti di Damasco e Aleppo Sky Tg24

Alta tensione in Medio Oriente. Non solo Israele e Hamas (con Hezbollah, Iran e Qatar sullo sfondo), nelle ultime ore il conflitto sembra esserci allargato anche alla Siria. I media ...Mentre i governi israeliano e statunitense non hanno ancora scoperto prove di alcun ruolo diretto da parte di Teheran nei raid dello scorso fine settimana, gli esperti affermano che la Repubblica ...