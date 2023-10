Ragazzo si suicida in diretta sui social | citta sotto shock

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Una città è rimasta sconvolta dal suicidio di undi 23 anni. Il giovane si è tolto la vita insui. La dura denuncia del padre. Ancora un suicidio in. Questa volta a togliersi la vita, come scritto da TgCom24, è stato undi 23 anni nella serata di martedì scorso a Bologna. “Era il mio angelo, l’anima più bella dell’universo – halineato il padre – è stato ucciso da alcuni falsi umani che si realizzano sol su TikTok“. Unsi è tolto la vita sui– Notizie.com – © AnsaSecondo le prime informazioni, il giovane era insu TikTok quando si è tolto la vita. Migliaia i follower che lo stavano seguendo, anche dall’estero, e che hanno chiamato immediatamente ...

Il profilo TikTok del, che ha quasi 300mila follower, è stato bloccato. Secondo alcuni follower del tiktoker, il giovane sarebbe stato accusato di molestie da una ragazza di 17 anni. Anche ...

Si è ucciso in diretta social su TikTok. Inquisitore Ghost è il nome da influencer che Vincent Plicchi, un giovane di 23 anni di Bologna, aveva scelto e con cui era conosciuto in ...Un 23enne di Bologna, conosciuto sui social con il soprannome di Inquisitor Ghost, si è tolto la vita davanti a migliaia di follower su TikTok. Ha lasciato un biglietto di scuse al padre per il suo ...