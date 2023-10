In questo modo si può aumentare la dose dellasenza tema di far danni collaterali, perché lo strumento 'spara' solo quando il male è al centro del mirino. Introdotta in clinica per la ...

Radioterapia ultra-precisa su tumori, sente respiro del paziente Agenzia ANSA

Radioterapia ultra-precisa su tumori, si sincronizza con il respiro del paziente la Repubblica

La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali i sei miliardi di dollari destinati all'Iran, in base ad un accordo per il rilascio di cinque americani, sono bloccati. "Nessun ...La radioterapia per colpire il tumore con altissima precisione, risparmiando i tessuti sani limitrofi senza rischio di errore, anche quando il male da colpire è in un organo che può spostarsi col resp ...