... da parte della propaganda di Hamas, l'attacco ad Israele con immagini esenza censura, né ... Ricordo, aproposito, una lettera del 2005 del leader di al - Qaida, Ayman al Zawahiri, che ...

Questo video non mostra un attacco nello spazio aereo di Israele Facta

Offensiva russa nel Donbass, le difese ucraine tengono - Il video del presunto pestaggio di alcuni coscritti ucraini a Ternopil - Il video del presunto pestaggio di alcuni coscritti ucraini a Ternopil RaiNews

Abbiamo provato il nuovo Pixel 8 e in questa recensione vi raccontiamo come si comporta il piccolo di casa Google ...Alcuni parenti dei cittadini israeliani rapiti da Hamas a Gaza si sono riuniti in una manifestazione al Parlamento europeo di Bruxelles, chiedendo ai leader dell'Ue di usare il loro potere politico pe ...