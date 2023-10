Quello che abbiamo capito di Patrick Zaki

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Fidarsi sempre fino a un certo punto, con questi benedetti arabo-musulmani., per fare un esempio. Lo volevamo indietro tutto, dalla testa ai piedi. Ovvio. Non fosse che ieri, lui, ha riservato tutto il suo affetto per Hamas, reduce da quel po’ po’ di eroismi fuori Gaza, e una condanna di uguale spessore per “l’aggressione di Israele verso i palestinesi”. Quando uno è completamente scemo, esi è rivelato un cretino col botto, l’Egitto si è trovato il gioco facile: consegnare il corpo a quei coglioni di occidentali che si erano battuti senza tregua contro la sua detenzione, salvo tenersi stretto quel suo cervello a loro affine. E ridiamogli pure il resto, no?