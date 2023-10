Quella di Hamas contro Israele è l' ennesima guerra Santa in nome dell' Islam

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Da sabato mattina quando ci siamo svegliati con la notizia dei missili disuabbiamo letto e sentito decine e decine di autorevoli esperti cercare di dare una spiegazione a questa aggressione terroristica, a questa. Sono state date giustificazioni storiche, politiche, economiche e sociali lasciando sotto tracciache forse è la spiegazione più semplice: ladi religione. Ancora una volta infatti a premere per primi il grilletto sono stati dei terroristi che hanno nel Corano il loro credo, la loro guida, verso degli Infedeli. Basta leggersi cosa scrive lo Statuto diall’articolo 8 per comprendere quale sia l’impronta fondamentalista su tutto questo: «Dio come scopo, il Profeta come capo, il Corano come costituzione, il jihad come metodo, e la ...