Quattroruote Next - L' Europa ha bisogno di visione | ma il Green Deal non si tocca

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Il tema di fondo sul lungo periodo non è solamente lo sbilanciamento sulle tasse d'importazione: è quello di fare una strategia che permetta all'di giocare con le stesse regole di americani e cinesi e di posizionare la propria industria in questa transizione". Esordisce così Luca de Meo, nell'intervista rilasciata al direttore di, Gian Luca Pellegrini: un dialogo che inizia commentando l'arrivo in massa dei costruttori cinesi sui mercati europei e la recente indagine anti-dumping annunciata dalla Commissione. La fotografia scattata dall'amministratore delegato del gruppo Renault apre i lavori della prima edizione die si concentra sul fenomeno favorito dal know-how che Pechino ha accumulato negli anni sulla tecnologia elettrica. E che dopo l'ingresso in campo di Bruxelles ha ...