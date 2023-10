Quattroruote Next - Il destino dellauto è scritto | il futuro è in Asia

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Bisogna farsene una ragione: il baricentro mondiale è sempre più spostato ine lo stesso vale per l'auto, con la "componente europea" che ormai deve accontentarsi di un ruolo secondario a livello globale. Il messaggio, allarmante per le sue possibili conseguenze, è stato lanciato dal palco del forumda Gianluca Di Loreto, partner della società di consulenza Bain & Company: "L'Europa ha sempre giocato in attacco nel mondo delle quattro ruote, ma ora si è arroccata in difesa". Nuovo paradigma. A sostegno della sua tesi, Di Loreto ha presentato una serie di dati difficili da mettere in discussione ("I numeri sono democratici, perché consentono di vedere le cose in modo oggettivo"), partendo dal declino demografico dell'Europa: se nel 1990 glitici erano il quadruplo degli europei, oggi sono ...