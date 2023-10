«Quattro passi con Laura» | in cammino contro il tumore

(Di giovedì 12 ottobre 2023) SOLIDARIETÀ. Domenica 15 ottobre a Casnigo torna l’iniziativa dell’associazione «Amici dal Cuore Viola», in ricordo di una mamma morta per un cancro al pancreas.

... lui è sempre partito ae per ora stiamo provando la difesa a" Db Roma 12/11/2021 - ... Avevo bisogno della pausa di settembre per fare chilometri, per tornare alcon gli altri" ...

Il Festival "Quattro Passi" torna dal 25 al 29 ottobre a Treviso La Piazza