Quattro luoghi immersi nella natura per circondarsi di silenzio e bellezza

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’estate è ormai alle spalle da settimane, ma c’è sempre un buon motivo per concedersi una fuga dal contesto urbano. Dalle catene montuose dell’Alto Adige alla Costiera amalfitana e ai suoi profumi; dai conventi umbri al mare cristallino della Puglia (affascinante anche durante la stagione fredda). In Italia, patrimonio della biodiversità, sorgono spazi pensati appositamente per chi vuole concedersi una vacanza al riparo dal mondo, abitando altre scansioni. Tutti circondati dal maestoso, solenne paesaggio circostante. Costiera Amalfitana – Alla Conca dei Marini Proclamata Patrimonio Unesco dal 1997, e uno dei territori nei secoli più celebrati da artisti, poeti e scrittori di tutto il mondo, la costiera Amalfitana non ha perso la magia che da sempre rende questo luogo unico al mondo. Per il clima dolce, il paesaggio di eccezionale valorelistico, oltre che ...