(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilsta seriamente pensando di sostituire Rudi Garcia. Il tecnico francese non sta mantenendo le aspettative della piazza campione d’Italia, sotto il profilo dei risultati ma soprattutto del gioco, e dunque Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul cambiare allenatore. Al momento l’unico nome per cui però il numero 1 degli azzurri farebbe follie è quello di. Il tecnico salentino è fermo dallo scorso marzo, quando ha chiuso il suo rapporto con il Tottenham durato un anno e mezzo, riuscendo a portare gli Spurs in Champions League nel 2021/22 e affrontando parecchie problematiche fisiche la stagione successiva, una tra tutte l’operazione alla cistefellea. In Inghilterra era uno dei ‘paperoni’ della Premier League, con un ingaggio annuale di 17,5 milioni di euro alle spalle dei soli Pep Guardiola e Jurgen ...

ha raccolto newcleo Newcleo, che oggi ha 360 dipendenti, è stata costituita in Inghilterra e ha sedi anche in Francia e in Italia, dove impiega 130 scienziati nel centro di ricerca di ...

Quanti soldi mettere da parte per non avere problemi in vecchiaia Turiweb

Quanti soldi può guadagnare Antonio Conte al Napoli L'ultimo stipendio e le possibili cifre OA Sport

Soldi per infrastrutture, sicurezza idrica ... Inoltre in più occasioni l’Europa è stata accusata di finanziare il terrorismo antisionista. Ma quanto c’è di vero La risposta è che non si sa con ...Christine Blue, una mamma di 41 anni proveniente da New York, ha deciso di lasciare il lavoro e trasferirsi insieme al figlio Britton (14 anni) ...