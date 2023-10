Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 | risultati | classifiche e tabellone

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Al via leai: ecco di seguito i, lee, per quanto riguarda la prima fase,e accoppiamenti delle dieci sfide secche ad andata e ritorno che qualificheranno dieci nazionali alla seconda fase, dove invece lo scenario è quello di nove gironi da quattro squadre. La terza fase, sempre a gironi, con le due migliori di ciascun gruppo della seconda fase, sarà composta da diciotto squadre suddivise in tre gironi da sei, le prime due si qualificano per i, terza e quarta avanzano alla quarta fase, con due gironi da tre squadre: la prima di ciascun girone va ai, mentre per conoscere la quinta e ultima qualificata alla Coppa del Mondo in Canada, Usa e Messico ...