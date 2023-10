Quali sono i brand e prodotti più In del momento?

Leggi su amica

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Atteso ormai come i migliori Red Carpet di stagione, la piattaforma online Lyst ha finalmente rilasciato l’indice dei marchi e ipiù alla moda del terzo trimestre del 2023. Miu Miu conquista il primo posto nella classifica deipiù in voga, Tory Burch si aggiudica il titolo dida tenere d’occhio grazie a numeri in forte crescita mentre Maison Margiela firma l’oggetto più desiderato del: un’iconico paio di scarpe recentemente andato virale su TikTok. I numeri non mentono: Lyst mette nero su bianco lo stato attuale della moda internazionale, tra grandi conferme e inaspettate sorprese. Curiosi di scoprirle tutte? Ecco i dati salienti e i nomi di cui prendere nota. Miu Miu on top, la ...