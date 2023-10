“Qualcuno perde il lavoro” Chi l’ha visto | panico in studio | la scoperta assurda alle spalle di Federica Sciarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chi, “sta perre il”. Tutti, durante l’ultima puntata, hanno notato quello strano particolare (imperdonabile per alcuni) capitatospdi. Come ogni mercoledì, su Rai 3 va in onda il programma di utilità pubblica sulle persone scomparse in Italia (e non solo). E come spesso capita, essendo un programma in diretta, succede qualcosa di imprevedibile e assurdo. >> “Signora, abbiamo ritrovato suo figlio”. Chi, colpo di scena in diretta: l’annuncio diE chiaramente, sempre per lo stesso motivo di cui sopra, in tanti si ritrovano sui social a commentare quello che...