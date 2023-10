Putin in Kirghizistan | il primo viaggio fuori dalla Russia dal mandato d' arresto

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il presidente russo Vladimirè arrivato in, nel suoda quando è stato spiccato nei suoi confronti und'internazionale. La Federazione russa è il più grande investitore nell'economia kirghisa e uno dei suoi principali partner commerciali, ha ricordatodurante i colloqui con il presidente Sadyr Zhaparov. Zhaparov ha invece elogiato la partnership strategica tra i due Paesi. Venerdìdovrebbe prendere parte al vertice della Comunità degli Stati Indipendenti, ospitato dal

Limes vintage : Il triangolo Gaza - Israele - Egitto Carta: Le zone militari del SinaiINIl presidente della Federazione Russa Vladimirsi è recato in visita ufficiale a ...

Putin oggi in KIrghizistan, la prossima settimana andrà in Cina e incontrerà Xi Jinping Sky Tg24

Putin farà in Kirghizistan il suo primo viaggio all’estero da quando è stato emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui Il Post

(LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Kirghizistan: la Federazione russa il più grande investitore nell'economia kirghisa e uno dei suoi principali partner commerciali, ha ...Il primo ministro di Israele Binyamin Netanyahu ha trovato un accordo con il generale ed ex premier supplente Benny Gantz per la formazione di un governo di unità nazionale. “ Re Bibi ” sceglie quindi ...