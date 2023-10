Può una porta ‘contenere’ un tramonto? Al Museo della Luce di Roma sì! L’affascinante mondo delle installazioni luminose a pochi passi da Piazza Venezia

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ha aperto da poco e si trova nel cuore di, è il, struttura accessibile a grandi e piccoli dove chiunque vi entri non potrà fare a meno di divertirsi e lasciarsi andare all’esperienza immersiva dove il cambio di prospettiva farà da collante per tutta la visita., cosa vedere Ilè un vero e proprio percorso che va dalla nascita dell’illuminazione fino alle scoperte più recenti, attraversando effetti ottici illusori che nel corso del tempo sono stati usati per scopi psicologici o altro. LEGGI ANCHE:–I musei più instagrammabili a: qui è ‘vietato’ entrare senza cellulare! All’interno del...