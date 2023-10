Privatizzazione del Banco di Napoli | Italia condannata a Strasburgo | deve risarcire centinaia di ex dipendenti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’risarciràdi exdeldie di quello di Sicilia che gli hanno fatto causa alla Corte europea dei diritti umani. Il loro ricorso è giunto anel 2009, ma la Corte ha dato formalmente il via alla parte “processuale” alla fine dell’agosto del 2022. Roma, in base all’accordo accettato dalla Corte, ma non dai ricorrenti, verserà un indennizzo totale che supera il milione di euro. La maggior parte degli exo i loro eredi, perché nel frattempo molti sono deceduti, riceverà 4mila euro, mentre circa un terzo cifre che variano tra i 4.200 e i 17.200 euro. Nel proporre l’accordo il governo ha riconosciuto anche di aver violato il loro diritto a un equo processo. Ed è per questo che ex...