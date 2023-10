Principato di Monaco | Ezio Greggio alla scoperta della spiaggia più selvaggia di tutte | è un paradiso per chi sa nuotare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'attore e conduttoremostra ai suoi fan unadeldi: ecco dove si trova e perché è unideale per i nuotatori, attore di diverse fiction e film, ma soprattutto tra i conduttori più iconici di Striscia la Notizia, continua a lavorare assiduamente anche per altri progetti non strettamente legati al mondotelevisione. Uno di questi, il Monte Carlo Film Festival di cui è presidente, lo porta spesso fuori dall'Italia, in particolare aldi. Proprio qui nelle scorse ore ha pubblicato una storia ai suoi follower, mostrando unadavveroche vale la ...