Prima centrale nucleare in Italia nel 2032 | l' obiettivo di Salvini

(Di giovedì 12 ottobre 2023) «Se partiamo nel 2024, nelpossiamo accendere il primo interruttore di una». È l'intenzione espressa dal ministro delle Infrastrutture Matteoin occasione della quarta edizione del convegno iWeek dal titolo «, si può fare?» tenuto ieri a Roma a Palazzo Altieri. «Sempre nel– ha aggiunto– passerà il primo treno per la Torino-Lione. Nello stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro treno passerà sul Ponte sullo Stretto. Nelci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unirà l'Altare della Patria con Roma Nord». Poi il vicepremier è tornato a parlare di: «Da milanese lala vorrei ...

Tra l'altro, quella del presidente russo sarà lavisita in Cina da quando è scoppiata la ... Con un occhio all'Asiae uno sul partner cinese, Putin è insomma pronto a rafforzare le reti ...

Salvini, 'nel 2032 possibile la prima centrale nucleare' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Salvini ci riprova sul nucleare: “Vorrei la prima centrale italiana a Milano, la mia città”. Un anno fa aveva… La Repubblica

«Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare». È l’intenzione espressa ...Partecipa al vertice dei leader di alcune repubbliche ex sovietiche. Lo zar non corre il rischio di essere arrestato, Bishkek non ha ratificato lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale interna ...