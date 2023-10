Prevenzione cardio - oncologica | a Bari ultima tappa ' DragonBoat Festival'

... così come il ruolo decisivo che svolge l'attività fisica nellaprimaria- oncologica nonché il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi chirurgici importanti, ...

Medici e infermieri a disposizione dei cittadini domenica nei locali del centro parrocchiale, per iniziativa del Cobac, il Comitato Ovest Brianza, che intanto denuncia: "All'ospedale Pio XI mancano po ...